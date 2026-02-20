Spiagge italiane | +30% mozziconi un’emergenza plastica minaccia

Le spiagge italiane mostrano un aumento del 30% di mozziconi di sigaretta, causando un grave problema ambientale. La presenza crescente di questa plastica piccola e pericolosa si nota soprattutto nei tratti di costa più frequentati. I rifiuti si accumulano lungo le rive e compromettono la qualità del mare. I volontari segnalano che la situazione si aggrava durante l’estate, quando le spiagge sono più affollate. La lotta contro questa emergenza ambientale diventa sempre più urgente.

Spiagge italiane soffocate dai mozziconi: un’emergenza invisibile che minaccia coste e turismo. Le spiagge italiane sono sempre più invase da mozziconi di sigaretta, un rifiuto apparentemente piccolo ma con un impatto ambientale significativo. Monitoraggi recenti rivelano una concentrazione media di sette mozziconi ogni dieci metri di costa, un dato in crescita che solleva preoccupazioni per la salute degli ecosistemi marini e per la fruibilità delle nostre coste. Un problema sottovalutato che si accumula silenziosamente, minacciando la biodiversità e l’attrattiva turistica del Paese. Un’indagine rivela l’entità del problema.🔗 Leggi su Ameve.eu Plastica, mozziconi e bottiglie di vetro eliminati dai parchi: così i volontari si prendono cura della cittàLo scorso fine settimana, i Ministri Volontari di Scientology di Ravenna hanno partecipato a un'operazione di pulizia nei parchi pubblici della città. Raccolta plastica nelle spiagge, volontari in azioneLa presenza di rifiuti di plastica sulle spiagge rappresenta una sfida crescente per l’ambiente marino. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Sigarette, più di 7 ogni dieci metri: i rifiuti invisibili che inquinano le spiagge italianeIl report di Legambiente registra un aumento della presenza di rifiuti da tabacco sulle nostre spiagge, con effetti negativi per l’ecosistema ... quifinanza.it Sulle spiagge italiane 714 rifiuti ogni 100 metriSulle spiagge italiane al posto delle conchiglie si trova un tappeto multicolore di rifiuti, tra tappi di bottiglia, stoviglie usa e getta, mozziconi di sigaretta, cotton fioc gettati nel wc e passati ... lagazzettadelmezzogiorno.it Su oltre 60 spiagge monitorate in varie regioni italiane, i mozziconi costituiscono tra il 7% e l’8% di tutti i rifiuti raccolti, con una media di circa 7 cicche ogni 10 metri di spiaggia lineare. Una minaccia reale per l'ambiente e una questione di responsabilità indivi - facebook.com facebook