Spezia prove di terzo posto

Nell'incontro tra Genoa Calcio e Spezia, finisce con un risultato di 1-7 a favore della squadra ospite. Per il Genoa, in campo sono scesi Bisanti, Camporeale, Belotti I, Jordan, Casciello, Miranda, Zampardo, Cantatore, Giudice, Carrea e Segura. Al 53’ è stato sostituito Giudice, mentre Camporeale e Belotti sono entrati al 80’. La partita si è svolta con l’obiettivo di ottenere una posizione tra le prime tre in classifica.

GENOVA CALCIO 1 SPEZIA 7 GENOVA CALCIO: Bisanti; Camporeale (80’ Camporeale), Belotti I; (80’ Belotti) Jordan, Casciello, Miranda; Zampardo, Cantatore, Giudice (53’ Assan), Carrea, Segura. All. Principato. SPEZIA: Valtriani; Cappanera, Maggiani; Pieri (11’ Berti), Lombardo; Bordone; Marcarelli (53’ Brunetti), Lapperier (69’ Ordura), Ricci, Sansevieri (59’ Argentato); Duce. All. Leone. Marcatori: 16’ Sansevieri, 25’ e 30’ Marcarelli, 41’ (r.) Bordone, 55’ Duce, 67’ Ricci, 71’ Zampardo, 75’ Duce. Arbitro: Barabino di Genova GENOVA - Lo Spezia vince con merito e prova l’allungo per il terzo posto: sarà probabilmente decisivo il prossimo impegno col Molassana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spezia, prove di terzo posto FARE IL PROF È SEMPLICE... DICONO... Solo Prime Bozze #9 Notizie correlate Cavico: 3 prove per il posto fisso di messo comunaleIl Comune di Cavico, nella provincia di Bergamo, ha lanciato una selezione pubblica per assumere messi comunali a tempo indeterminato. Spezia: 3 vittorie, 41 punti e il secondo posto è nostroLo Spezia ha conquistato tre punti vitali a Monopoli, portando la squadra al secondo posto in classifica con 41 punti totali. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Spezia, prove di terzo posto; Lo Spezia travolge il Sudtirol e prova a riaccendere la speranza: al Picco finisce 6-1; Under 17 Serie A e B, Empoli show: 7-0 alla Juve Stabia e sorpasso in vetta al Girone C; Spezia-Mantova 0-2: colpo in trasferta, tre punti pesantissimi. Spezia, prove di terzo postoMarcatori: 16’ Sansevieri, 25’ e 30’ Marcarelli, 41’ (r.) Bordone, 55’ Duce, 67’ Ricci, 71’ Zampardo, 75’ Duce. lanazione.it SI PARTE! È iniziata CARRARESE-SPEZIA!19:32Serie B 2025/2026, 33a giornata. Cronaca minuto per minuto di Carrarese-Spezia: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Buongiorno e rilassante giornata Portovenere La Spezia - facebook.com facebook La Rete spezzina Pace e Disarmo invita la cittadinanza a partecipare al 181° presidio “Se vogliamo la #Pace prepariamo la Pace”, in programma lunedì 20 aprile alle 18 in Piazza Mentana alla Spezia x.com