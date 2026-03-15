Spezia | 3 vittorie 41 punti e il secondo posto è nostro

Lo Spezia ha ottenuto una vittoria importante a Monopoli, che ha portato i punti necessari per salire al secondo posto in classifica. La squadra ha concluso il match con tre punti in più, raggiungendo un totale di 41 punti. La partita si è svolta senza particolari incidenti e il risultato ha consolidato la posizione della squadra nel campionato.

Lo Spezia ha conquistato tre punti vitali a Monopoli, portando la squadra al secondo posto in classifica con 41 punti totali. È la terza vittoria consecutiva per gli aquilotti, un risultato ottenuto grazie alla determinazione mostrata nel primo tempo e alla capacità di gestire le avversità meteo nella ripresa. Il tecnico Claudio Terzi ha sottolineato come il vento abbia condizionato lo scontro, costringendo la formazione ospite a mantenere una compattezza difensiva esemplare pur senza poter ampliare il vantaggio all’intervallo. La squadra ha dimostrato maturità nonostante la settimana complicata dal Torneo di Viareggio, dove gli allenamenti completi sono stati quasi assenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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