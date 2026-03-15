Il Comune di Cavico, in provincia di Bergamo, ha aperto una procedura di selezione pubblica per l’assunzione di messi comunali a tempo indeterminato, prevedendo tre posti disponibili. La candidatura può essere presentata da chi desidera lavorare nel settore comunale e soddisfa i requisiti richiesti. La selezione si svolgerà attraverso tre prove.

Il Comune di Cavico, nella provincia di Bergamo, ha lanciato una selezione pubblica per assumere messi comunali a tempo indeterminato. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 9 aprile 2026. L’offerta di lavoro riguarda il ruolo di Istruttore Amministrativo – Messo Comunale e richiede un diploma di scuola secondaria di secondo grado. I candidati dovranno superare tre prove distinte per accedere alla posizione stabile. I requisiti essenziali per l’accesso. La cittadinanza italiana o dell’Unione Europea rappresenta il primo gradino vuole entrare nel corpo dei messi del comune bergamasco. L’età minima richiesta è di diciotto anni, senza aver raggiunto il limite per il collocamento a riposo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cavico: 3 prove per il posto fisso di messo comunale

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