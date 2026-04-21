Per la partita di sabato al Ceravolo, la tifoseria dello Spezia non potrà acquistare biglietti se residente nella provincia della Spezia. Di conseguenza, i tifosi della squadra ligure non parteciperanno alla trasferta e resteranno a casa. La decisione riguarda esclusivamente il divieto di vendita dei biglietti nella zona di residenza dei supporter. Nessun’altra misura è stata adottata in questa occasione.

Il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia della Spezia per la prossima sfida di sabato al Ceravolo mette il punto sulla questione delle trasferte per la tifoseria dello Spezia. La decisione è emersa direttamente dal portale del Catanzaro, che ha dato il via alle operazioni di prevendita per l’incontro contro i padroni di casa, confermando l’impossibilità per i sostenitori locali di acquistare i tagliandi per il viaggio in Calabria. Le motivazioni dietro il blocco delle trasferte. Questa restrizione non rappresenta un evento isolato, ma si inserisce nel solco tracciato dopo i fatti legati a Ferdeghini, avvenuti nel periodo successivo alla partita tra Carrarese e Spezia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spezia, blocco totale per la trasferta: i tifosi restano a casa

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