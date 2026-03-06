Brescia-Triestina | blocco totale ai tifosi ospiti per la sicurezza

Il prefetto di Brescia ha deciso di bloccare la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Trieste per la partita tra Brescia e Triestina allo stadio Mario Rigamonti, adottando un provvedimento di blocco totale ai tifosi ospiti. La misura riguarda esclusivamente i tifosi provenienti da Trieste, senza coinvolgere altre aree o categorie di spettatori.

Il provvedimento firmato dal prefetto Andrea Polichetti ha bloccato la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Trieste per la sfida in programma allo stadio Mario Rigamonti. Questa decisione, presa in vista dell’incontro tra Union Brescia e Triestina previsto per il 7 marzo 2026, mira a prevenire nuovi scontri dopo i disordini verificatisi nella gara di andata del 2 novembre 2025. La misura restrittiva rappresenta un’eccezione alle regole abituali del calcio italiano, trasformando una partita di Serie C Girone A in un evento blindato dove l’accesso è limitato esclusivamente alla tifoseria locale e ai residenti bresciani. La scelta delle autorità non nasce dal nulla ma risponde direttamente agli episodi violenti registrati durante lo scontro precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

