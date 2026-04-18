Ultimissime Inter LIVE | i nerazzurri battono il Cagliari a San Siro le dichiarazioni di Chivu

Nella partita giocata a San Siro, la squadra di casa ha battuto il Cagliari, portando a termine la sfida con un risultato positivo. A fine incontro, un ex calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. La cronaca aggiornata in tempo reale evidenzia le azioni più significative e le reazioni della squadra dopo il match. Le notizie di oggi si concentrano sugli eventi principali che si sono svolti sul campo e le parole dei protagonisti.

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