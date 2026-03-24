Giornata Mondiale del Teatro | visite guidate al Filarmonico di Verona

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, la Fondazione Arena di Verona organizza visite guidate al Teatro Filarmonico. Durante l’evento, i partecipanti possono esplorare gli spazi e le stanze utilizzate per le attività legate alla produzione teatrale. L’iniziativa offre l’opportunità di conoscere da vicino i luoghi dove si realizzano le rappresentazioni e si svolgono i processi creativi legati alla messinscena.

Fondazione Arena di Verona celebra la Giornata Mondiale del Teatro. Le porte del Filarmonico si aprono per far scoprire al pubblico spazi e stanze dove nascono le arti e i mestieri della messinscena. Venerdì 27 e sabato 28 marzo sarà possibile partecipare gratuitamente alle visite guidate in Teatro. Due i turni, da 20 persone ciascuno, previsti in entrambe le giornate: alle 10 e alle 11.30. Per partecipare non serve iscrizione, basta presentarsi alla biglietteria di via Roma quindici minuti prima dell’inizio del turno desiderato. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L’iniziativa, proposta per la prima volta nel 2025 per i 50 anni dalla riapertura del Teatro, da quest’anno è un’attività stabile del Filarmonico. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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