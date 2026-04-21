Sperlonga sfida il boom dei ponti | navette gratis e ZTL per il borgo

A Sperlonga, le autorità comunali hanno annunciato l’attivazione di un sistema di gestione dei visitatori per i ponti del 25 aprile e del 1 maggio. La strategia prevede l’istituzione di una zona a traffico limitato e l’utilizzo di navette gratuite per facilitare gli spostamenti nel centro storico. La misura mira a ridurre la congestione e a offrire un’alternativa di trasporto ai turisti in visita al borgo durante i giorni di maggiore afflusso.

Sperlonga si prepara ad affrontare l’imminente afflusso di visitatori previsto per i ponti del 25 aprile e del 1 maggio, con un sistema di gestione dei flussi che integra la limitazione del traffico in ZTL con un servizio di navette gratuito. Il borgo laziale punta a gestire il boom di presenze stagionali attraverso una logistica mirata che garantisce mobilità verso le attività commerciali e i punti di ristoro, come il ristorante Tropical, gestito dalla famiglia La Rocca dal 1993. Logistica e mobilità: il modello per gestire i flussi turistici nel borgo. L’organizzazione territoriale di Sperlonga per le prossime festività primaverili si basa su una strategia di decongestionamento del centro storico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sperlonga sfida il boom dei ponti: navette gratis e ZTL per il borgo Notizie correlate Carnevale di Viareggio 2026: sconti per gli abbonati dei bus. Navette gratis fra Cotone e piazza d’AzeglioVIAREGGIO (LUCCA) – Al Carnevale di Viareggio, quest’anno, è più facile e conveniente arrivarci in autobus. Porto Ercole, cambia la Ztl. Si riducono gli orari. Pronte navette elettricheMONTE ARGENTARIO Porto Ercole cambia le Ztl, orari ridotti e navette elettriche per il 2026.