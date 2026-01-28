Carnevale di Viareggio 2026 | sconti per gli abbonati dei bus Navette gratis fra Cotone e piazza d’Azeglio

Per il Carnevale di Viareggio 2026, arrivare in autobus diventa più conveniente. Autolinee Toscana e la Fondazione Carnevale hanno firmato un accordo che permette agli abbonati di usufruire di sconti e navette gratuite tra Cotone e piazza d’Azeglio. L’obiettivo è incentivare l’uso del trasporto pubblico e facilitare l’afflusso dei visitatori alla festa.

VIAREGGIO (LUCCA) – Al Carnevale di Viareggio, quest’anno, è più facile e conveniente arrivarci in autobus. Infatti, Autolinee Toscana e la Fondazione Carnevale hanno sottoscritto un’intesa volta a incoraggiare, tramite sconti e incentivi, chi usa il trasporto pubblico e a promuovere, congiuntamente, sia la mobilità collettiva sia il più famoso Carnevale d’Italia di cui at diventa “mobility partner” (at-bus.itcarnevalediviareggio; Carnevale di Viareggio, Lucca Autolinee Toscane Quanto all’ingresso al Museo della Cittadella del Carnevale di Viareggio i clienti di AT in possesso di abbonamento, ma anche tutte le scolaresche che presentano il biglietto dell’autobus timbrato in giornata per raggiungere la Cittadella del Carnevale di Viareggio, potranno avere uno sconti di 2 euro sul biglietto di ingresso, che sarà di 3 euro anziché 5 euro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

