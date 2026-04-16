Campionato Italiano Speed | frecce umane al Rockspot di Milano diretta su Climbing TV

Sabato 18 aprile al Rockspot di Milano si terranno le finali del Campionato Italiano Speed, le gare più veloci e spettacolari del settore. La manifestazione vedrà protagonisti atleti come Fossali, Zurloni, Colli e Robbiati, che si sfideranno in una competizione molto attesa. La diretta dell’evento sarà trasmessa su Climbing TV, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire le performance in tempo reale.

Sabato 18 aprile al Rockspot le finali più adrenalinicje dell’anno con Fossali, Zurloni, Colli e Robbiati. Diretta su Climbing TV, canale dedicato di Sportface TV dalle 18:30. Alle 17:00 anche la 2ª Tappa Coppa Italia Para Climbing Corpi proiettati verso l’alto alla massima velocità, sfide al millesimo di secondo, adrenalina pura. Sabato 18 aprile al centro di arrampicata Rockspot di Milano va in scena il Campionato Italiano Speed 2026, l’appuntamento agonistico nazionale più importante dell’anno per la specialità olimpica più veloce dell’arrampicata sportiva. Le finali saranno trasmesse in diretta su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Campionato Italiano Assoluto Boulder 2026, il 7 e 8 marzo live su Climbing TVA Bressanone sfida tricolore il 7 e 8 marzo: qualifiche sabato, semifinali e finali domenica in diretta streaming. Coppa Italia Speed 2026, 1ª tappa a Brugherio: semifinali e finali in diretta su Climbing TVSabato 14 marzo alla Big Walls di Brugherio (MI) si apre il circuito di Coppa Italia Speed con le categorie U15 e U17. Contenuti di approfondimento Si parla di: ARRAMPICATA SPORTIVA: FRECCE UMANE LANCIATE VERSO L'ALTO; DETERMINAZIONE, IMPEGNO E COSTANTE RICERCA DI MIGLIORAMENTO La seconda tappa di Coppa Italia Para climbing, all’insegna della crescita del movimento.