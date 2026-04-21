Un uomo armato ha aperto il fuoco presso le piramidi azteche di Teotihuacán, in Messico, causando la morte di una turista canadese e il ferimento di altri sei visitatori. L’incidente si è verificato nel sito storico a circa un’ora di auto dalla capitale, secondo quanto riportano le autorità locali. La polizia ha intervenuto sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.

Un uomo armato ha aperto il fuoco presso le storiche piramidi azteche di Teotihuacán, in Messico, uccidendo un turista e ferendone altri sei nel sito storico a un’ora d’auto a nord della capitale, hanno annunciato le autorità. L’attentatore è poi morto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta, hanno scritto le autorità in un comunicato. I feriti stanno ricevendo assistenza medica. Secondo il sistema sanitario IMSS Bienestar, sette persone sono state ricoverate in un ospedale vicino per essere curate per diverse ferite: “Quattro hanno ferite da arma da fuoco, una persona ha una frattura, un’altra è in cura per una distorsione e un’altra ancora per un attacco di panico”, si legge in un comunicato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sparatoria presso le piramidi azteche di Teotihuacán in Messico, uccisa turista canadese

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