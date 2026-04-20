Un uomo armato ha aperto il fuoco nei pressi delle piramidi azteche di Teotihuacán, in Messico, provocando la morte di un turista e il ferimento di sei persone. L'incidente si è verificato nel sito storico a circa un'ora di auto dalla capitale. Le autorità stanno indagando sull'accaduto e hanno evacuato l'area per motivi di sicurezza. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sul movente o sull’identità dell’autore.

Un uomo armato ha aperto il fuoco presso le storiche piramidi azteche di Teotihuacán, in Messico, uccidendo un turista e ferendone altri sei nel sito storico a un'ora d'auto a nord della capitale. A dare la notizia è stato il governo messicano. L'attentatore è poi morto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta, hanno scritto le autorità in un comunicato. I feriti stanno ricevendo assistenza medica. Il governo locale ha affermato che quattro persone sono state ferite da colpi d'arma da fuoco e altre due a seguito di cadute. Il turista ucciso è canadese. Tra i feriti ci sono colombiani, russi e canadesi. La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha scritto sui social media che la sparatoria sarà oggetto di indagine e che è in contatto con l'ambasciata canadese.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Messico, spara ai turisti davanti alle piramidi azteche: un morto e sei feriti

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