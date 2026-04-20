Una sparatoria si è verificata nel sito archeologico di Teotihuacan, in Messico, provocando la morte di una donna canadese e il ferimento di sei persone. L’incidente è avvenuto in un’area molto visitata da turisti, attirando l’attenzione sui rischi legati alla sicurezza nei luoghi di interesse pubblico. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e stanno fornendo aggiornamenti sulla situazione delle persone coinvolte.

Una donna è morta in una sparatoria avvenuta nel sito archeologico di Teotihuacan, in Messico, frequentato da molti turisti. Secondo quanto riferito dal gabinetto di sicurezza messicano un uomo ha aperto il fuoco uccidendo una donna, di nazionalità canadese, prima di togliersi la vita. Secondo ‘El Universal’ ci sarebbero almeno sei feriti, trasportati in ospedale. Le autorità affermano di aver sequestrato sul posto un’arma da fuoco, un’arma da taglio e delle cartucce. L’attacco, riporta ‘La Jornada’, è avvenuto poco prima di mezzogiorno, quando i turisti hanno udito dei colpi sulla seconda piattaforma della piramide della Luna, alta 45 metri. “Quanto accaduto oggi a Teotihuacan ci addolora profondamente.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Messico, sparatoria a Teotihuacan: morta donna canadese e 6 feriti

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