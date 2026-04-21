Domenica in Louisiana si è verificato un episodio drammatico in cui un uomo ha ucciso sette dei propri figli e un altro bambino, tutti loro parenti stretti. Dopo aver compiuto le violenze, l’uomo è stato raggiunto e ucciso dalla polizia durante un inseguimento in auto. L’intera vicenda ha suscitato grande shock e attenzione mediatica, senza che siano ancora state rese note le motivazioni dietro il gesto.

Domenica in Louisiana si è consumata una tragedia inimmaginabile: un uomo, identificato come Shamar Elkins, ha ucciso i suoi sette figli e il loro cugino prima di essere ucciso dalla polizia durante un inseguimento in auto. Ora è emerso che, poche settimane prima del terribile evento, aveva fatto alcune dichiarazioni agghiaccianti sui «demoni». Poco dopo le 6 del mattino di domenica 19 aprile, gli agenti di polizia di Shreveport hanno risposto a una chiamata riguardante una lite domestica, ha detto il portavoce della polizia Christopher Bordelon. In una casa a Shreveport, in Louisiana, la polizia ha trovato otto bambini, sette dei quali erano figli del sospettato Shamar Elkins e uno era suo cugino, tutti morti.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Sparatoria: Padre uccide 8 bambini, di cui 7 suoi figli

Louisiana father kills 8 children, including 7 of his own

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