Federico Teoldi chi è l’ex fidanzato di Brenda Lodigiani e padre dei suoi figli

Federico Teoldi è l’ex fidanzato di Brenda Lodigiani, attrice e comica nota al pubblico. La loro relazione si è conclusa circa due anni fa. Federico Teoldi è anche padre dei figli di Brenda Lodigiani. La storia tra i due è terminata prima di questo periodo.

È finita da due anni la storia d’amore che legava Brenda Lodigiani, apprezzata attrice e comica, e Federico Teoldi, il suo ex fidanzato. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Olivia e Tobia, che oggi hanno quasi otto e cinque anni. Una famiglia che nonostante l’addio, è rimasta molto unita e in ottimi rapporti proprio per il bene dei due figli nati dal loro amore. “Ci siamo lasciati da qualche mese. Non scendo nei dettagli, ma è andata così. Però ci siamo fatti il dono più grande: Olivia e Tobia” ha ammesso Branda nell’annunciare la separazione da Federico. Dopo aver annunciato la separazione dal suo ex compagno Federico Teoldi, Brenda Lodigiani ha anche rivelato di aver scaricato Tinder, un’app di incontri dove si può trovare l’anima gemella tra un “match” e uno “skip”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

