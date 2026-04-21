Spanish Open di Taekwondo 10 medaglie e lode per l’Italia | c’è l’oro di Alessio

Durante il fine settimana ad Alicante, in Spagna, si è svolto lo Spanish Open di Taekwondo, evento nel quale la squadra italiana ha conquistato dieci medaglie, tra cui un oro. La competizione ha visto atleti provenienti da vari paesi sfidarsi in diverse categorie, con i rappresentanti italiani che hanno ottenuto risultati significativi. La giornata si è conclusa con la premiazione che ha riconosciuto i successi dei partecipanti italiani.

Alicante – E’ dieci a lode per l’Italia allo Spanish Open di Taekwondo, che si tenuta in Spagna, ad Alicante, lo scorso week end. Gli Azzurri hanno staccato diverse posizioni sul podio e brillano allora 10 medaglie scintillanti. La competizione è stata un’ottima base di prova, importante, per preparare il Team Tricolore ai prossimi impegni in calendario quali gli Europei e poi il Grand Prix di Roma. Il bottino ottenuto è stato di 1 oro, 4 argenti e 5 bronzi. E a regalare la medaglia massima del primo posto dell’Italia è stato Simone Alessio e nei -87 kg. L’Azzurro, già plurimedagliato mondiale ed europeo, con la medaglia olimpica di bronzo in bacheca, ha conquistato un super oro in una finale equilibrata e vinta ai punti, con il punteggio di 2-2.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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