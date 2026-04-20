Taekwondo | Italia 10 podi allo Spanish Open Brilla Simone Alessio verso gli Europei 2026

Durante l’ultimo fine settimana, il taekwondo italiano ha ottenuto dieci medaglie nello Spanish Open 2026, segnando un risultato significativo dopo il Mondiale Juniores, dove era arrivata una sola medaglia d’argento. Tra i protagonisti, si è distinto Simone Alessio, che si prepara ora agli Europei del 2026. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti italiani, con risultati che rafforzano la presenza del paese nel panorama internazionale di questa disciplina.

Dopo un Mondiale Juniores con la sola soddisfazione della medaglia d’argento raccolta da Sofia Frassica (-63 kg), l’Italia del taekwondo ruggisce in maniera importante nello Spanish Open 2026 dell’ultimo fine settimana. Il torneo di classificazione G1, riservato ai seniores, ha visto infatti gli esponenti azzurri raccogliere complessivamente 10 podi: un primo posto, 4 seconde piazze e 5 terzi posti. Sui tatami di La Nucía (Alicante), il meeting di riferimento verso gli Europei di Monaco di Baviera di metà maggio e soprattutto in direzione World Taekwondo Roma Grand Prix di inizio giugno, a brillare in maniera assoluta è stato il talento di Simone Alessio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Taekwondo: Italia, 10 podi allo Spanish Open. Brilla Simone Alessio verso gli Europei 2026 Notizie correlate Taekwondo, il catanzarese Simone Alessio vince l'argento al Bulgarian OpenL’azzurro Vito Dell’Aquila torna sul gradino più alto del podio e vince nei -63 kg al Bulgarian Open di taekwondo, imponendosi con una prova gestita... Taekwondo: Vito Dell’Aquila c’è al Bulgarian Open, bene anche Simone Alessio e Anna FrassicaSi è tenuto in questi due giorni a Sofia il Bulgarian Open, appuntamento di buon livello della prima parte di stagione del taekwondo continentale.