Taekwondo | l’Italia conquista 10 medaglie allo Spanish Open di La Nucia

L'Spanish Open di Taekwondo, torneo internazionale di categoria G1 svoltosi a La Nucía, si è concluso con l'Italia che ha conquistato dieci medaglie. La competizione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi, affrontandosi in diverse categorie di peso e di età. I risultati italiani si sono distinti nel corso della manifestazione, che si è svolta nella località spagnola, chiudendo l’evento con un bottino significativo di riconoscimenti.

Lo Spanish Open di Taekwondo, torneo internazionale di categoria G1 disputato a La Nucía, va in archivio. Nella provincia spagnola di Alicante, il bilancio per la rappresentativa italiana è di rilievo. Sul tatami iberico, la delegazione azzurra ha dimostrato una notevole efficacia, chiudendo la rassegna con 10 piazzamenti a podio complessivi di cui 1 oro, 4 argenti e 5 bronzi. A regalare l’oro agli azzurri è stato Simone Alessio nella categoria entro gli 87 chilogrammi. L’azzurro ha condotto un percorso ineccepibile, culminato con una vittoria di misura prima del 2-2 nella finalissima contro Mehdi Abedini. L’avversario è stato battuto di misura al termine di un confronto particolarmente serrato.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Taekwondo: Italia, 10 podi allo Spanish Open. Brilla Simone Alessio verso gli Europei 2026Dopo un Mondiale Juniores con la sola soddisfazione della medaglia d’argento raccolta da Sofia Frassica (-63 kg), l’Italia del taekwondo ruggisce in... Taekwondo, Bulgaria Open: pioggia di medaglie per l’ItaliaSi chiude con un bilancio estremamente positivo la trasferta italiana al Bulgaria Open 2026, nel torneo G2 tra i più competitivi del calendario... Contenuti di approfondimento Taekwondo: l’Italia conquista 10 medaglie allo Spanish Open di La NuciaLo Spanish Open di Taekwondo , torneo internazionale di categoria G1 disputato a La Nucía , va in archivio. Nella provincia spagnola di Alicante , il bilancio p ... sportface.it Taekwondo: Italia, 10 podi allo Spanish Open. Brilla Simone Alessio verso gli Europei 2026Dopo un Mondiale Juniores con la sola soddisfazione della medaglia d'argento raccolta da Sofia Frassica (-63 kg), l'Italia del taekwondo ruggisce in ... oasport.it