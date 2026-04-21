Spalletti rilancia la Juve e se stesso | vittorie e bel gioco cambiano le carte in tavola E adesso il futuro appare roseo

Il tecnico della Juventus ha sottolineato come le recenti vittorie e le prestazioni di buon livello abbiano contribuito a modificare la situazione della squadra. Con un approccio più efficace in campo, la formazione mostra segnali di miglioramento e si prepara a affrontare le prossime sfide con maggiore fiducia. Le partite recenti hanno portato a un cambio di prospettiva, aprendo nuove possibilità per il club e il suo allenatore.

di Angelo Ciarletta Luciano Spalletti rilancia la Juventus e anche se stesso: vittorie e bel gioco cambiano le carte in tavola. E per il futuro regna grande fiducia. La Juve sta vivendo un momento magico, trasformata dalla cura di Luciano Spalletti. Come analizzato da Il Corriere dello Sport, la squadra è diventata bella e irresistibile, reduce da una striscia di cinque vittorie e un pareggio iniziata dopo il gol di Federico Gatti contro la Roma. Il clima alla Continassa è cambiato: ora regnano complicità e divertimento, simboleggiati dai balletti tra i calciatori per festeggiare le reti. ULTIMISSIME JUVE LIVE Nonostante l’entusiasmo, il mister invita alla prudenza: “Bisogna stare calmini”, ripete, consapevole che a cinque giornate dalla fine la pressione di concorrenti come Cesc Fabregas o Gian Piero Gasperini resta altissima.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Padovano: Meritato il rinnovo di Spalletti, ma ora dovrà vincere lo scudetto con la Juve; Spalletti: Alla Juve pressioni e responsabilità altissime, ma siamo sulla buona strada; Juve, altro che Openda e David: Boga è arrivato ed è diventato subito decisivo; Holm-Juve, binomio ideale per il progetto Spalletti: cifre e condizioni del riscatto dal Bologna.

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