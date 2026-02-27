La Paramount ‘strappa’ la Warner Bros dalle mani di Netflix | cambiano le carte in tavola

La Paramount ha acquisito i diritti di distribuzione di alcuni titoli della Warner Bros., mettendo fine all’accordo con Netflix. La mossa cambia gli equilibri tra le principali aziende del settore, influenzando le strategie di distribuzione e il mercato dello streaming. Questa decisione ha già attirato l’attenzione di chi segue da vicino le dinamiche tra le grandi case di produzione e le piattaforme digitali.

Sta accadendo qualcosa nel mondo finanziario e cinematografico che sarà molto probabilmente destinato a sconvolgere per sempre il mondo dei media e della produzione. Paramount Skydance infatti avrebbe valutato Warner Bros. Discovery circa 77 miliardi di dollari, cinque in più rispetto all’offerta di Netflix. Questo è stato il passaggio definitivo che avrebbe spinto Netflix ad abbandonare il suo prospettato piano con la Warner Bros. cambiando per sempre le carte in tavola di quella collaborazione mediatica che ha sempre più diviso che unito. Netflix ha annunciato di aver “rifiutato di aumentare la propria offerta per Warner Bros.” dopo che il consiglio di amministrazione di Warner Bros. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

