Spagna decreto regolarizza mezzo milione di migranti

In Spagna, migliaia di immigrati si sono recati presso uffici pubblici per completare le procedure di regolarizzazione, dopo l’approvazione di un decreto che permette di regolarizzare mezzo milione di persone. Molti hanno aspettato diverse ore per presentare la documentazione necessaria, mentre le autorità hanno avviato le pratiche per formalizzare le posizioni di coloro che ne hanno fatto richiesta. La misura mira a integrare i migranti nel sistema legale del paese.

In Spagna milioni di immigrati in fila per ore per regolarizzare la loro posizione dopo che il governo ha approvato un decreto che regolarizza mezzo milione di migranti. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Spagna, decreto regolarizza mezzo milione di migranti Spagna, decreto regolarizza mezzo milione di migranti Notizie correlate La Spagna in controtendenza regolarizza mezzo milione di immigratiCon un vero e proprio colpo a effetto, il governo spagnolo ieri ha approvato una sanatoria che aiuterà centinaia di migliaia di migranti a uscire... Migranti, la sfida di Sanchez all'Ue: la Spagna regolarizza 500mila migrantiCon un iter di emergenza il governo spagnolo bypassa il parlamento per la sanatoria di mezzo milione di stranieri, che potranno spostarsi in Europa... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spagna vara sanatoria per i migranti irregolari, regolarizzati circa 500mila; La Spagna approva la regolarizzazione di 500 mila migranti. Sánchez: Atto di giustizia e necessità; In Spagna pubblicato il decreto che regolarizza mezzo milione di migranti; Spagna, il governo approva la regolarizzazione straordinaria di 500mila migranti irregolari. In Spagna pubblicato il decreto che regolarizza mezzo milione di migrantiMADRID - La Gazzetta ufficiale dello Stato (Boe) in Spagna ha pubblicato oggi il decreto che introduce una regolarizzazione straordinaria per circa 500mila migranti, con entrata in vigore da domani e ... ansa.it Spagna, decreto governo regolarizza 500 mila migranti irregolariNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch Spagna: Costa de la Luz vs Costa del Sol Ciao, il tratto finale del mio viaggio in automobile in Andalusia con la famiglia prevede 5 giorni da spendere nel tratto Cadice-Malaga. Inizialmente prevedevo una sosta di 4 giorni a Tarifa e poi dritto a Malaga per pass - facebook.com facebook Banda, fiori e turisti… colorata e un po’ confusionaria Piazza di Spagna #Roma x.com