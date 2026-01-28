La Spagna in controtendenza regolarizza mezzo milione di immigrati

Il governo spagnolo ha deciso di regolarizzare mezzo milione di immigrati. Ieri ha approvato una sanatoria che permette a molti di loro di uscire dall’illegalità. La mossa mira a dare loro un documento stabile e un lavoro sicuro. La decisione ha sorpreso molti, anche perché contrasta con le politiche di altri Paesi europei. Ora si attende di capire come reagiranno le autorità e le associazioni di immigrati.

Con un vero e proprio colpo a effetto, il governo spagnolo ieri ha approvato una sanatoria che aiuterà centinaia di migliaia di migranti a uscire dall'illegalità. L'esecutivo guidato da Pedro Sánchez calcola che saranno circa mezzo milione le persone che potranno usufruire di una sanatoria che le organizzazioni sociali chiedono dai tempi della pandemia. A dare l'annuncio, lunedì sera, il partito Podemos che ha rivendicato il merito di aver convinto il governo a un passo atteso già da molti anni. Il mezzo scelto è quello di una nuova modifica del regolamento per l'immigrazione, che – ed è questo il punto essenziale – non deve passare per le forche caudine del Congresso dei deputati, dove il governo è senza maggioranza.

