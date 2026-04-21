Spadino e le due verità

Nel processo in corso, si presentano due versioni opposte degli eventi: da un lato, l’accusa descrive una figura come un mostro responsabile di gravi reati, dall’altro, la difesa sostiene che si tratti di una vittima di un errore giudiziario. La vicenda si sviluppa tra testimonianze, prove e interrogatori che cercano di chiarire quale delle due interpretazioni sia quella corretta. La sentenza sarà determinata in base alle evidenze raccolte durante le udienze.

Siamo di fronte a due possibilità, nette e inconciliabili: un mostro, un angelo della morte oppure la vittima di un colossale errore giudiziario. Non ci sono molte altre categorie per provare a incasellare il caso, tutto romagnolo, di Luca “Spadino” Spada, l’autista della Croce Rossa arrestato con l’accusa di aver ucciso anziani fragili durante i trasporti tra strutture. Eppure, più si entra nei dettagli, più questa storia si allontana dalle semplificazioni. È tutto strano, opaco, disseminato di “chissà”. Spada, nelle intercettazioni, parla e straparla. Usa un linguaggio che può risultare sgradevole, perfino disturbante, un po' folle, un po' criminale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: La compagna di Luca Spada e la domanda crudele: Ma oggi hai fatto due morti? Bravo; Una storia troppo dolorosa. Siamo sconvolti: ora chiediamo soltanto verità e giustizia; Luca Spada e gli anziani deceduti in ambulanza, le telefonate con la fidanzata: Ma oggi hai fatto due morti? Bravo.

Spadino e le due veritàSiamo di fronte a due possibilità, nette e inconciliabili: un mostro, un angelo della morte oppure la vittima di un colossale errore giudiziario. Non ci sono molte altre categorie per provare a ... ilrestodelcarlino.it

C’è ovviamente anche la compagna Elena, tra le persone che Spadino, Luca Spada – l’autista dell’ambulanza arrestato a Forlì – chiama più spesso, nelle settimane in cui non sa di essere intercettato. La donna, che lavora a uno dei due chioschi di piadina di - facebook.com facebook

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