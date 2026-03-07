I sospetti dopo l’autopsia La morte di Deanna l’ultimo decesso contestato a Spadino | Ora vogliamo la verità

Vittorio Ruffilli ha appreso della morte di sua madre dopo una telefonata dall’ospedale avvenuta il 25 novembre 2025, in cui gli è stato comunicato che la madre stava male. La vicenda riguarda il decesso di Deanna, il cui caso ha sollevato sospetti e ora si attende di chiarire le cause attraverso le indagini in corso. L’autopsia ha portato alla luce elementi che alimentano i dubbi sulla reale natura della morte.

Vittorio Ruffilli, in che modo ha saputo che sua madre era morta? "Hanno telefonato dall’ospedale il 25 novembre 2025 dicendo che mia madre stava male. Poi poco dopo è deceduta. Per noi è stato un colpo terribile". Sua madre, Deanna, era in ospedale per quale motivo? "All’inizio di novembre aveva avuto un problema cardiaco. Così era stata ricoverata in Cardiologia al ’Morgagni’". Ma fino a quel momento come stava Deanna? Era autosufficiente? "Assolutamente sì. Mia madre abitava da sola, stava bene. Aveva 85 anni, era anziana, certo, ma non aveva particolari problemi di salute". Quindi la crisi cardiaca l’aveva superata? "Sì. In Cardiologia ci dissero di sì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

