Nella notte, un tentativo di furto è stato messo in atto ai danni del supermercato Conad di via del Lavoro a Castrocaro. La rapina si è conclusa con un fiasco, provocando ingenti danni alla struttura e alle apparecchiature presenti all’interno. La scena è stata scoperta al mattino dai dipendenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili dell’episodio.

Chi nella giornata di ieri si è recato a fare la spesa al Conad di via del Lavoro a Castrocaro – per i termali il Conad ‘grande’ per distinguerlo dal City affacciato sull’area mercatale – non si è quasi accorto di quanto accaduto la notte precedente, quando, verso alle 2, alcuni malviventi hanno sfondato le porte automatiche di ingresso con un’auto utilizzata come ariete. Già in mattinata il supermercato era perfettamente operativo, grazie alla solerzia di dipendenti e professionisti attivati da Enrico Gaspari, titolare del punto vendita, volto noto agli sportivi per i trascorsi giovanili nella pallavolo forlivese e l’attuale impegno nei grandi rally automobilistici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccata notturna al Conad. Castrocaro: colpo flop, tanti danni

Notizie correlate

Leggi anche: Spaccata notturna al pub Metrò, rubate mance e fondo cassa

Il colpo dei ladri senza scrupoli. Agriparco messo a soqquadro: "Tanti danni, ma andiamo avanti""Pensavo di iniziare la settimana chiedendo ai nostri sostenitori il supporto per la Pasqua solidale e invece sono arrivato all’Agriparco e ho...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Spaccata notturna al Conad. Castrocaro: colpo flop, tanti danni; Assalto notturno al supermercato: auto usata come ariete, ma il colpo fallisce. Danni ingenti.

Spaccata al Conad di Romano, banda si dilegua con il fondo cassaÈ successo nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 dicembre al supermercato Conad all’inizio di via Balilla a Romano di Lombardia. La spaccata, stando alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, ... ecodibergamo.it

Spaccata al Conad, scoperta la banda. Quattro romeni denunciati dalla MobileIl colpo in sette minuti, poi la fuga con la cassaforte. Blitz di professionisti, aveva commentato Duccio Carapelli a poche ore dall’irruzione nel nuovissimo punto vendita Conad a Fontebecci. lanazione.it

Spaccata notturna sulla via per Carmiano, il GPS incastra i ladri. La fuga termina con uno schianto contro un palo della ZTL a Copertino. - facebook.com facebook