Spaccata notturna al pub Metrò rubate mance e fondo cassa

Nella notte tra sabato e domenica, un furto è stato messo a segno nel pub Metrò situato in viale Venezia. Intorno alle cinque e dieci del mattino, alcuni individui hanno forzato la porta d’ingresso, entrando nell’attività e portando via mance e il fondo cassa. Sul luogo sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi.

Hanno forzato una porta e sono entrati nel pub Metrò di viale Venezia. Il colpo è avvenuto poco dopo le cinque del mattino di domenica 29 marzo. I titolari del locale erano usciti da non molto e non avevano acceso l'allarme, cosa che ha agevolato l'ingresso dei ladri. I malviventi si sono diretti immediatamente verso la cassa dove hanno rubato il denaro rimasto e le mance dei dipendenti. Il bottino totale ammonta a circa 2.400 euro. Secondo quanto emerso, inoltre, i ladri sarebbero riusciti a manomettere l'impianto di videosorveglianza che non ha registrato nulla per oltre due ore. PordenoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Articoli correlati Aviano, spaccata notturna nella concessionaria: rubate due auto e la cassaforteFurto nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio alla Capitol Motors di Aviano. Furto con spaccata e fuga col fondo cassa: identificato il ladroLa Polizia di Stato di Genova ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Genova nei confronti di...