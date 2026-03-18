Il colpo dei ladri senza scrupoli Agriparco messo a soqquadro | Tanti danni ma andiamo avanti

I ladri hanno preso di mira l’Agriparco, che è stato messo completamente a soqquadro durante un raid notturno. La scoperta è stata fatta all’inizio della settimana, quando il proprietario si è recato sul posto per chiedere supporto ai sostenitori in vista della Pasqua solidale. Sono stati registrati diversi danni all’interno della struttura, ma non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o sui responsabili.

"Pensavo di iniziare la settimana chiedendo ai nostri sostenitori il supporto per la Pasqua solidale e invece sono arrivato all’Agriparco e ho scoperto il raid notturno dei ladri. Sono davvero amareggiato, ma nessuno potrà fermarci". Queste le prime parole di Alessio Tavecchio, titolare dell’omonima Fondazione che ha dato vita all’ Agriparco Accolti e Raccolti di via Papini, nel constatare il furto e l’atto vandalico ai danni di una realtà che dà voce a persone disabili e fragili e stimolo al quartiere. Nella notte tra domenica e lunedì una banda ha fatto irruzione nella proprietà della Fondazione, come racconta Alessio in un video in cui esprime tutto il suo rammarico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il colpo dei ladri senza scrupoli. Agriparco messo a soqquadro: "Tanti danni, ma andiamo avanti" Articoli correlati Ladri senza scrupoli: secondo furto (nell'arco di poco) alla caserma dei pompieriIl colpo è avvenuto nei giorni scorsi, un altro episodio si è poi verificato in un altro paese con modalità simili. Leggi anche: Ladri nell’asilo nido: via con pc e televisore dopo aver messo le aule a soqquadro Approfondimenti e contenuti su Il colpo dei ladri senza scrupoli... Temi più discussi: Il colpo dei ladri senza scrupoli. Agriparco messo a soqquadro: Tanti danni, ma andiamo avanti; Ladri alla Tavecchio, colpo da 5mila euro; Ladri alla Fondazione Tavecchio di Monza: Rubate anche le merendine. Il colpo dei ladri senza scrupoli. Agriparco messo a soqquadro: Tanti danni, ma andiamo avantiColpita la Fondazione Alessio Tavecchio, realtà impegnata nel sostegno alle persone disabili. Rubati pc, materiali e bottiglie di vino. Il fondatore: spariti anche il mio casco e il paraschiena. ilgiorno.it Ladri senza scrupoli: nel mirino la Fondazione Alessio TavecchioA raccontare quanto accaduto è lo stesso presidente, che nella mattinata si è trovato di fronte a locali messi a soqquadro. mbnews.it oggi è fiorita la prima pianta del nostro Agriparco Solidale "Accolti e Raccolti" di Monza..... ed è grande festa !!! è una pianta albicocco - facebook.com facebook