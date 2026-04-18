Prof taglia i capelli a due alunne delle medie davanti ai loro compagni | Volevo solo farmi capire

Una docente ha tagliato i capelli a due studentesse delle medie davanti ai loro compagni, affermando di voler solo farsi capire. L’episodio è avvenuto in una scuola di Mestre, dove una delle ragazzine aveva appena chiesto chiarimenti su un compito di riassunto. La scena si è svolta in modo improvviso e ha suscitato reazioni tra gli studenti presenti. La vicenda è al centro di un’indagine scolastica.

MESTRE - «Professoressa, di quante righe dobbiamo fare questo riassunto?». Forse la ragazzina non ha nemmeno avuto il tempo di finire la domanda perché, in un attimo, la docente le si è avvicinata, ha estratto una forbice dalla tasca e - zac! - le ha tagliato di netto una manciata di capelli, lunga una decina di centimetri. Un gesto improvviso, davanti a tutta la classe rimasta senza parole, che non si è nemmeno fermato lì, perché la professoressa si è poi avvicinata ad un’altra alunna che si era alzata con gli occhi sbarrati e anche qui, con la medesima foga, le ha preso i capelli tagliandone una ciocca. Non siamo in un centro di formazione professionale per parrucchieri, ma in una scuola media di Mestre.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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