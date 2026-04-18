Mestre supplente di italiano taglia una ciocca di capelli a due studentesse di terza media | Volevo solo farmi capire

Una docente di italiano di una scuola media di Mestre è stata protagonista di un episodio inaspettato. La supplente ha utilizzato una forbice per tagliare una ciocca di capelli a due studentesse di terza media durante l’orario scolastico. L’episodio ha suscitato attenzione tra studenti e genitori, e sono state avviate verifiche da parte delle autorità scolastiche. La scuola ha reso noto di aver aperto un procedimento disciplinare.

Una professoressa di una scuola media di Mestre (Venezia) ha tagliato una ciocca di capelli con una forbice a due studentesse. L’episodio, riferito oggi dal Gazzettino, è avvenuto in una classe terza della scuola Bellini. L’insegnante era arrivata in quella classe una ventina di giorni fa, con incarico di supplenza fino alla fine dell’anno scolastico. I genitori degli alunni hanno protestato per quanto accaduto e la scuola ha avviato un’indagine interna, che determinerà gli eventuali provvedimenti a carico della professoressa. L’episodio in aula davanti a tutti. L’episodio è avvenuto in orario di lezione, davanti a tutti gli studenti. Una studentessa, secondo quanto raccontato, avrebbe fatto una domanda sulla lunghezza del compito richiesto dalla docente: «Professoressa, di quante righe dobbiamo fare questo riassunto?».🔗 Leggi su Open.online

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