LIVE Italia-Spagna 68-56 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | SI VA A BERLINO! Zandalasini trascinatrice è fatta!

Durante le qualificazioni mondiali di basket femminile, l’Italia ha battuto la Spagna con il punteggio di 68-56. La partita si è conclusa con la nazionale italiana che si è assicurata un pass per Berlino. Zandalasini è stata la giocatrice più in evidenza, contribuendo in modo decisivo alla vittoria. La partita è stata trasmessa in diretta, e i match delle qualificazioni continueranno nei prossimi giorni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ci salutiamo per quest’oggi, ma ricordatevi che, questa volta, il basket femminile tricolore continuerà e andrà ancora più alto. Qualcosa che è cominciato l’anno scorso, a Bologna, avrà un picco enorme a Berlino, a settembre. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e una felice notte! TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 22; SPAGNA: Gustafson 12 Sarà la sesta partecipazione azzurra ai Mondiali, la migliore delle quali nel 1975 con il quarto posto. Ma questa è speciale, perché si chiude letteralmente un’era di assenza. Finalmente si torna a giocare contro le squadre più forti al mondo, cosa che comprendendo anche le Olimpiadi non accadeva da trent’anni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 68-56, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: SI VA A BERLINO! Zandalasini trascinatrice, è fatta! Articoli correlati LIVE Italia-Spagna 47-43, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: Zandalasini prende per mano le azzurre, ultimo quarto in scenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50-48 Tabellata non dichiarata da tre di Araujo. LIVE Italia-Spagna 0-0, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: si comincia!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Gran gancio dal centro del pitturato di Carrera dopo aver penetrato. Approfondimenti e contenuti su LIVE Italia Spagna 68 56 Qualificazioni... Temi più discussi: L'Itabasket femminile fa un'altra impresa: Italia qualificata ai Campionati del mondo di pallacanestro 2026!; LIVE Italia-Spagna 47-43, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: Zandalasini prende per mano le azzurre, ultimo quarto in scena; Strutture, infermieri, medici: la pagella degli italiani sulla sanità pubblica; EA Sports FC 24, i migliori giovani centrocampisti per la modalità carriera. LIVE Italia-Spagna 57-50, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre avanti, 5? per andare in Germania!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ED E' UN'ENORME EMOZIONE POTER ANNUNCIARE CHE L'ITALIA, TRENTADUE ANNI DOPO L'ULTIMA VOLTA, GIOCHERA' IL ... oasport.it L'Italia piega la Spagna e la raggiunge al Mondiale di BerlinoITALIA vs SPAGNA: DIRETTA 4Q Live - Buenavida accorcia al 31', Pasa risponde con una tripla. Araujo la imita con l'aiuto del tabellone 50-48. attaco Zandalasini senza fortuna, ... pianetabasket.com E poi, all’improvviso, tornare di moda. Chiedere a Ivana Spagna, già regina della dance italiana nel mondo negli Ottanta, che a settant’anni si è ritrovata sulla cresta dell’onda quando la sua Easy lady (1987) è diventata virale sui social con un remix ideato con facebook «La sfida del caro energia si vince con le rinnovabili. L'Italia faccia come la Spagna: il Sud decollerebbe» x.com