Basket femminile | Italia ecco le fasce per il sorteggio dei gironi ai Mondiali 2026

Sono state rese note le fasce di sorteggio per i gironi dei Mondiali di basket femminile del 2026, che si svolgeranno a Berlino dal 4 al 13 settembre. La competizione vedrà la partecipazione di 16 squadre divise in gruppi, con le partite che si disputeranno tra la Uber Arena e la Max Schmeling Halle. Le fasce definiscono la distribuzione delle nazionali durante il sorteggio ufficiale.

Sono state annunciate le fasce all’interno delle quali sono posizionate le 16 squadre partecipanti ai Mondiali di basket femminile che, dal 4 al 13 settembre, si terranno a Berlino, tra la Uber Arena e la Max Schmeling Halle. Il tutto a corredo del sorteggio, che verrà effettuato il 21 aprile a Kraftwerk Berlin, l’ex centrale elettrica chiusa nel 1997 e recentemente riadattata come spazio per eventi di vario genere. Queste le fasce del sorteggio: Fascia 1: Germania, Stati Uniti, Australia, Francia Fascia 2: Cina, Belgio, Spagna, Nigeria Fascia 3: Italia, Porto Rico, Giappone, Corea del Sud Fascia 4: Turchia, Cechia, Mali, Ungheria Ci saranno delle restrizioni geografiche: non sarà possibile avere più di due squadre europee in uno stesso raggruppamento.🔗 Leggi su Oasport.it

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