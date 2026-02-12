Oggi sorteggio Nations League | rischio girone di ferro per l’Italia

Oggi alle 18 a Bruxelles si tiene il sorteggio della Nations League 202627. L’Italia rischia di trovarsi in un girone molto difficile, con avversari tosti. La fase a gruppi si avvicina e, dopo mesi di attesa, i tifosi italiani aspettano di scoprire contro chi dovranno affrontare nella nuova edizione del torneo.

Oggi, 12 febbraio 2026 alle ore 18:00 a Bruxelles, si alza il sipario sulla Nations League 202627 con il sorteggio della fase a gironi. Mentre l’attenzione dell’Italia resta concentrata sui playoff mondiali di marzo contro l’ Irlanda del Nord, l’urna belga inizierà a delineare il percorso internazionale degli Azzurri guidati da Gennaro Gattuso nella prossima stagione. Italia in seconda fascia: cosa significa. La Nazionale italiana si presenta al sorteggio inserita in seconda fascia, grazie al cammino nell’ultima edizione, chiuso ai quarti di finale contro la Germania. Un piazzamento che consente agli Azzurri di evitare nella fase a gironi squadre come Paesi Bassi, Danimarca e Croazia, anch’esse inserite nel secondo raggruppamento.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Oggi si svolgono i sorteggi per la Nations League 202627.

Italia in seconda fascia: oggi il sorteggio per la Nations League, tutto quello che c'è da sapereGiornata di sorteggi in casa UEFA. L’attenzione dei tifosi italiani è tutta concentrata sui playoff di marzo per l’accesso ai Mondiali. tuttomercatoweb.com

Sorteggio Nations League 2026-2027, fasce, date e possibili avversarie dell’ItaliaNonostante l'attenzione della Nazionale sia soprattutto rivolta ai cruciali playoff mondiali di marzo contro l'Irlanda del Nord, l'urna belga stabilirà il cammino degli Azzurri guidati da Gattuso per ... gonfialarete.com

«Oggi sapremo finalmente quali saranno le nostre avversarie: il sorteggio ci dirà che tipo di percorso ci aspetta. » Nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 febbraio 2026, a Bruxelles, l’Italia attende di conoscere il proprio girone per la Nations League 2026-2027. - facebook.com facebook

Nations League, dove vedere il sorteggio in tv e streaming: gli orari #SkySport #NationsLeague x.com