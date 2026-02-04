La notizia ufficiale è arrivata: Ruben Neves ha deciso di restare in Arabia, firmando un nuovo contratto con l’Al Hilal fino al 2029. Il portoghese, spesso accostato alla Juventus, ha scelto di continuare la sua avventura in Qatar, lasciando da parte le voci di un possibile trasferimento in Italia. La società araba ha annunciato l’accordo, mettendo fine a settimane di indiscrezioni.

Ruben Neves, il portoghese ha rinnovato il contratto con l’Al Hilal fino al 2029. Una firma che spegne le voci sul ritorno in Europa. Le ultime. Il calciomercato internazionale non vive di soli acquisti e cessioni, ma anche di conferme pesanti che blindano i progetti tecnici delle superpotenze mondiali. In quest’ottica, la notizia del giorno riguarda uno dei centrocampisti più talentuosi e carismatici del panorama arabo ed europeo: il metronomo portoghese ex Wolverhampton. Come riferito da Fabrizio Romano, è ora ufficiale, confermato: Ruben Neves firma un nuovo contratto con l’Al Hilal fino a giugno 2029, mettendo a tacere le voci che lo volevano desideroso di un ritorno immediato nel calcio del Vecchio Continente e magari di un trasferimento alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ruben Neves, il giocatore accostato alla Juve ha firmato per questo club: i dettagli dell'accordo

