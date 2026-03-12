Parco Valente di Sora gli studenti del Da Vinci propongono idee per la rinascita dell’ex Campo Boario

Gli studenti della classe IV B dell’IIS Leonardo Da Vinci di Sora hanno elaborato alcune proposte per il rilancio del Parco Valente, situato nell’ex Campo Boario. La loro iniziativa è stata presentata all’Amministrazione comunale, che ha mostrato attenzione verso il lavoro svolto, condotto sotto la guida della professoressa Stefania Martini. La discussione sulle idee proposte si è svolta di recente in municipio.

L’Amministrazione comunale di Sora accoglie con interesse il lavoro di analisi e proposta dedicato al Parco Valente, realizzato dagli studenti della classe IV B dell’IIS Leonardo Da Vinci con la supervisione della professoressa Stefania Martini. Il progetto, intitolato “Periferia urbana e periferia emotiva. Una possibilità di rinascita e di riscatto: il caso del Parco Valente di Sora”, analizza lo stato attuale dell’area e immagina possibili interventi per restituirle vitalità e centralità nella vita della comunità. Nel documento gli studenti riflettono sul concetto di “periferia”, intesa non soltanto come luogo fisico ma anche come spazio emotivo e relazionale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

