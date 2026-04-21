Sono marito-sessuale | Elettra Lamborghini confessioni intime a Belve Le anticipazioni

Durante un’intervista a Belve, Elettra Lamborghini ha dichiarato di essere marito-sessuale. La cantante ha anche affermato di aver dichiarato di essere bisessuale in passato. L’intervista è stata trasmessa il 21 aprile 2026 a Bologna e ha suscitato l’attenzione per le sue confessioni intime. La cantante ha parlato apertamente delle sue preferenze sessuali durante la conversazione con il conduttore.

Bologna, 21 aprile 2026 - “Senta, lei ha spesso detto, sono bisessuale”: inizia così la breve anticipazione dell’intervista a Belve di Elettra Lamborghini. Una domanda delle conduttrice Francesca Fagnani che dà modo alla cantante bolognese di descrivere un po’ del suo mondo. Elettra Lamborghini: “Sono marito sessuale”. “Se non fosse mio marito, non lo so quanto sono interessata. Evidentemente sono marito sessuale, non so come si dice”: è la risposta della regina del twerk, riferendosi al suo grande amore Afrojack, al secolo Nick van de Wall, dj e producer olandese. I due si sono sposati a settembre del 2020: una coppia molto affiatata che, anche sui social, condivide momenti in cui è tangibile la loro complicità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Sono marito-sessuale”: Elettra Lamborghini, confessioni intime a Belve. Le anticipazioni Notizie correlate Elettra Lamborghini a Belve stavolta ha firmato, la confessione sul peggiore difetto e l’amarezza per il cognome: «Sono marito-sessuale» – Il videoElettra Lamborghini torna nel salotto di Francesca Fagnani a Belve, tre anni dopo aver rifiutato di firmare la liberatoria. Belve anticipazioni, Elettra Lamborghini: “Sono maritosessuale”Ospite questa sera a Belve Elettra Lamborghini che parlerà della sua passione per il marito ma soprattutto si presterà al gioco con Francesca Fagnani... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Elettra Lamborghini, la confessione a Belve: Sono maritosessuale -. Sono marito-sessuale: Elettra Lamborghini, confessioni intime a Belve. Le anticipazioniDalla verità sui maschioni con la tartaruga alla gaffe esilarante sulla sigla LGBTQ+: Elettra Lamborghini torna da Francesca Fagnani senza filtri dopo il caso della liberatoria negata. Ecco cosa ved ... msn.com Elettra Lamborghini scherza a Belve: «Sono marito-sessuale»Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it