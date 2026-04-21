Questa sera a Belve, Elettra Lamborghini sarà ospite e parlerà della sua passione per il marito. Durante l'intervista, si presterà anche a un gioco condotto da Francesca Fagnani, condividendo alcuni aspetti della sua vita privata. La cantante si definirà “maritosessuale” in modo scherzoso, suscitando curiosità tra i telespettatori. La trasmissione andrà in onda questa sera, offrendo uno sguardo più diretto sulla sua quotidianità.

Ospite questa sera a Belve Elettra Lamborghini che parlerà della sua passione per il marito ma soprattutto si presterà al gioco con Francesca Fagnani Elettra Lamborghiniquesta sera sarà ospite aBelve, grande attesa per la sua ospitata che coinvolgerà e farà ridere i telespettatori. In realtà la cantante era già attesa nel 2022 ma, a causa di un cambio d’idea della protagonista, l’intervista poi non era più andata in onda perché non era stata firmata la liberatoria. ConElettra Lamborghinisi parlerà molto di sesso. In particolareFagnanisottolineerà come, anni fa, l’artista ha dichiarato di essere bisessuale, ma adesso sembra che la giovane abbia cambiato interessi “non prova attrazione per nessuno al di fuori di suo marito Afro Jack”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve anticipazioni, Elettra Lamborghini: “Sono maritosessuale”

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