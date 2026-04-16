Dopo mesi di silenzio, l’ex calciatore ha deciso di condividere un episodio difficile della sua vita. In un’intervista, ha descritto un periodo in cui si sentiva completamente giù, arrivando a toccare il punto più basso. Ha spiegato di aver causato danni a se stesso e alle persone che gli stavano accanto, rivelando un momento complicato e doloroso del suo percorso personale.

Bernardo Silva lascia il Manchester City a fine stagione, ora è ufficiale! Il portoghese andrà via a zero. Il comunicato degli inglesi e tutti i dettagli Nico Paz Inter, riaffiora il grande sogno di mercato: pazza idea per l’estate! Se parte quel big. Carlos Augusto Inter, rinnovo in stand-by e rebus sul futuro: c’è un club di Serie A in agguato! Marotta indica la via: «Calcio italiano? Serve il sostegno del governo. Le proprietà straniere come Oaktree e RedBird ci hanno salvato.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lavezzi racconta il dramma vissuto: «Avevo toccato il fondo, ho conosciuto l’oscurità. Facevo del male a me e a chi mi stava vicino». La toccante confessione del Pocho

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El Pocho oggi è uscito da un tunnel buio nel quale si era infilato dopo la fine della carriera da calciatoreHo attraversato un periodo difficile, ma ora sto bene. Ezequiel Lavezzi, El Pocho che ha infiammato Napoli dal 2007 al 2012 prima di trasferirsi al Paris Saint-Germain, ha parlato al Corriere della ... calciomercato.com

Lavezzi dice tutto: Ho conosciuto buio e oscurità. Mi facevo del male, ansia e depressione...Ho attraversato un periodo difficile, ma ora sto bene. Ezequiel Lavezzi si racconta. Lo fa al Corriere della Sera. L'ex azzurro parla del periodo complesso vissuto anni fa, a ... tuttonapoli.net