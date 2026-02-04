Nikki Bella | Ecco com’è stato lavorare di nuovo con John Cena e come ho vissuto il suo ritiro

Nikki Bella rivela come è stato tornare a lavorare con John Cena e come ha affrontato il suo ritiro. Le due sorelle, entrambe superstar della WWE, sono state ospiti nel podcast di Logan Paul “IMPAULSIVE”. Nikki ha raccontato i momenti più intensi di questa collaborazione e di cosa significhi per lei vedere Cena lasciare il ring.

Le superstar della WWE Brie e Nikki Bella sono state invitate a partecipare a un episodio del podcast di Logan Paul “IMPAULSIVE”. Durante la discussione, Logan Paul ha chiesto a Nikki se la presenza di John Cena nel backstage l’avesse messa a disagio. Rispondendo alla domanda, Bella ha parlato apertamente dei suoi pensieri sull’aver lavorato di nuovo al fianco del suo ex fidanzato. Nikki Bella ha sottolineato che all’inizio c’era un po’ di imbarazzo, dato che non si vedevano da diversi anni. Tuttavia, con il tempo l’imbarazzo è svanito e ora lei è in buoni rapporti con The Never Seen 17. L’ex due volte Divas Champion ha aggiunto di aver conosciuto e stretto amicizia anche con la moglie di Cena. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Nikki Bella: “Ecco com’è stato lavorare di nuovo con John Cena e come ho vissuto il suo ritiro”. Approfondimenti su Nikki Bella John Cena Drew McIntyre: “Mi dispiace non aver potuto John Cena prima del suo ritiro” Drew McIntyre: “Mi dispiace non aver potuto affrontare John Cena prima del suo ritiro” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Nikki Bella reacts to ex-boyfriend John Cena’s entrance with kids in WWE #johncena #nikkibella Nikki Bella ha dovuto firmare uno strano contratto di 75 pagine prima di andare a vivere con il suo ex marito John Cena. Il lottatore della WWE le ha fatto firmare un documento che conteneva una clausola speciale: il foglio definiva la donna come “ospite” nella - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.