Forino 10mila euro falsi in auto | denunciata una 56enne dai Carabinieri

Forino: sequestrati 10mila euro falsi, donna denunciata dai CarabinieriUn tentativo di usare banconote false ha portato i Carabinieri di Forino a sequestrare 10mila euro falsi e a denunciare una donna di 56 anni.

Nel deposito di Barra 10mila euro falsi in banconote da 20 e 50: avrebbero ingannato chiunqueRiprodotti a regolare d'arte, praticamente indistinguibili dagli originali: avrebbero ingannato chiunque, i 10mila euro falsi ritrovati dai carabinieri a Barra, periferia Est di Napoli, ritrovati dai ... fanpage.it

Diplomi falsi a minori anche per 10mila euro, sospesi docenti nel NapoletanoSono accusati di aver realizzato un vero e proprio diplomificio, le 18 persone, tra prof e gli addetti di un istituto scolastico paritario e di un centro di formazione di Crispano e Caivano, nel Napol ... ilsole24ore.com

Operazione dei carabinieri della locale stazione. La Procura di Avellino ha aperto un'inchiesta #Forino - facebook.com facebook