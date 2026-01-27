Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 27 gennaio 2026 Meloni e FdI bene come Schlein e il Pd | giù M5S e FI

Il sondaggio politico di Tg La7 del 27 gennaio 2026 evidenzia un quadro di preferenze degli italiani, con Fratelli d’Italia e Meloni in crescita e in buona posizione, mentre M5S e Forza Italia mostrano segni di diminuzione. I dati riflettono le attuali tendenze politiche e gli orientamenti degli elettori in vista delle prossime scadenze elettorali.

Per chi voterebbero gli italiani martedì 27 gennaio 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.

