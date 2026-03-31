Secondo i sondaggi politici condotti da Swg e pubblicati per il TgLa7 il 30 marzo 2026, Fratelli d’Italia mantiene la sua posizione di primo partito con il 29,5 per cento. Il Partito democratico evidenzia un aumento dello 0,5 per cento, raggiungendo il 22 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle registra una crescita.

Secondo i sondaggi politici realizzati da Swg per il TgLa7 del 30 marzo 2026, Fratelli d’Italia si conferma saldamente la prima forza del Paese restando ancorata al 29,5 per cento, mentre il Partito democratico registra la crescita più significativa della settimana portandosi al 22 per cento (+0,5). Salgono anche il Movimento 5 stelle al 12,3 per cento (+0,1) e Forza Italia al 7,9 per cento (+0,1), mentre la Lega cede lo 0,2 e scivola al 6,6 per cento – lo stesso valore registrato da Alleanza verdi-sinistra, stabile. Tra i partiti minori, Azione e Futuro nazionale mantengono le proprie posizioni invariate, rispettivamente al 3,4 e al 3,3 per cento, mentre Italia Viva perde lo 0,2 calando al 2,3 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sondaggi politici Swg 30 marzo 2026: salgono Pd e M5s

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