Sondaggi politici | Vannacci cresce e insidia la Lega Pd e M5s in calo

I sondaggi politici indicano un aumento di consensi per Vannacci, che minaccia la posizione della Lega, mentre il Pd e il M5s registrano un calo di voti. La situazione rimane instabile, con i sondaggi che confermano un equilibrio difficile tra le forze politiche principali. La dinamica si svolge senza variazioni significative nelle percentuali complessive.

Il quadro dei sondaggi politici mostra un equilibrio ancora fragile tra i due principali schieramenti. La maggioranza di centrodestra resta avanti, ma con alcune crepe interne, mentre il campo progressista perde terreno proprio nei suoi partiti principali. A incidere sugli equilibri è anche la crescita di nuove forze politiche, tra cui il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci, che continua ad avvicinarsi alla soglia del 4%. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio dell’Osservatorio Delphi per Fanpage.it, realizzato da Piave Digital Agency insieme a Sigma Consulting. I dati fotografano una situazione in cui nessuna coalizione può dirsi realmente al sicuro, con distanze contenute e diversi fattori che potrebbero cambiare gli equilibri nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

