Sondaggi politici Fratelli d'Italia stabile il Pd è al 21,6% | la Lega sprofonda sotto Avs

Secondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia si mantiene al primo posto con il 29,3%, mentre il Partito Democratico si ferma al 21,6%. Il Movimento 5 Stelle cresce leggermente, raggiungendo il 12,4%. La Lega registra un calo significativo, scendendo al 6,5%, posizionandosi dietro Avs. La distanza tra i principali partiti rimane consistente, con la formazione di centrodestra che continua a mantenere un vantaggio netto.

FdI è primo, al 29,3%. La distanza con il Pd, al 21,6%, è ancora ampia. Il M5s sale al 12,4%. Nonostante un leggero rialzo, la Lega sprofonda al 6,5%, dietro Avs. Ecco l'ultimo sondaggio di Swg.🔗 Leggi su Fanpage.it

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