Sondaggi politici Pd e M5S in crescita | Fratelli d’Italia stabile Lega recupera ma resta dietro FI

Secondo l’ultima Supermedia di Sky Tg24, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno visto aumentare il proprio consenso, mentre Fratelli d’Italia si mantiene stabile. La Lega registra un lieve recupero, ma continua a essere dietro a Forza Italia. I dati indicano una lieve variazione nei sondaggi politici, con i partiti tradizionali e emergenti coinvolti in questa dinamica.

Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle guadagnano consensi nell’ultima Supermedia dei sondaggi per Sky Tg24, mentre Fratelli d’Italia resta stabile e la Lega registra un lieve recupero, pur rimanendo alle spalle di Forza Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni si mantiene al 28,7%, senza variazioni rispetto alla precedente rilevazione. FdI continua quindi a essere il primo partito con un ampio vantaggio sugli avversari. Tuttavia, rispetto ai mesi scorsi, sembra essersi allontanato l’obiettivo della soglia del 30%, che fino a gennaio veniva spesso sfiorata o superata. Tra le forze di centrodestra, la situazione resta in movimento. La Lega di Matteo Salvini cresce leggermente e si attesta al 6,4% ( +0,3 ), ma rimane lontana dai livelli del passato, quando viaggiava stabilmente intorno all’ 8,5%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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