Sondaggi politici Fratelli d'Italia stabile il Pd è al 21,6% | la Lega sprofonda dietro Avs

Secondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia si mantiene stabile al 29,3% e rimane il primo partito. Il Partito Democratico si ferma al 21,6%, mentre il Movimento 5 Stelle sale al 12,4%. La Lega registra un calo al 6,5% e si trova dietro Avs, che non è stato specificato, ma è indicato come davanti alla Lega. Invariato anche il dato generale sui sondaggi.

FdI è primo, al 29,3%. La distanza con il Pd, al 21,6%, è ancora ampia. Il M5s sale al 12,4%. Nonostante un leggero rialzo, la Lega sprofonda al 6,5%, dietro Avs. Ecco l'ultimo sondaggio di Swg.🔗 Leggi su Fanpage.it

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