Nella categoria -53 kg femminile ai Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi, Nina Sterckx si aggiudica la vittoria, mentre Celine Ludovica Delia non è presente in gara. La competizione si conclude con il successo della pesista, che conquista il titolo europeo.

Termina con il trionfo di Nina Sterckx la gara riservata alla categoria 53 kg femminile, segmento valido per i Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi. Buona la prova della belga che, nella fattispecie, si è imposta di una sola misura, facendo la differenza con lo slancio. Prestazione comunque pulita per la pesista che, nello strappo, ha orchestrato una progressione partita con 88 kg, proseguita con 91 kg e terminata con 94 kg, uno in meno rispetto alla romena Mihaela Valentina Cambei, brava ad alzare 95 kg ottenendo così l’oro di specialità. Poi nel secondo segmento S terckx ha prima tirato su 107 kg, per poi sbagliare l’alzata di 112 kg terminando con un poderoso sollevamento da 116 kg che ha portato il suo totale a quota 210 kg.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sollevamento pesi, Nina Sterckx trionfa nella categoria -53 agli Europei. Assente Celine Ludovica Delia

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