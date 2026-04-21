Solidarietà in gioco | a Forlì il torneo di burraco sostiene il Taxi Rosa
Quando la socialità incontra la solidarietà, la risposta della città non si fa attendere. Si è concluso con un bilancio positivo il torneo di burraco solidale organizzato da Prevenzione Donna, un appuntamento che ha trasformato i tavoli da gioco in uno strumento di sostegno concreto per le donne.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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