Burraco mania | un torneo solidale che trasforma il gioco in evento sociale

Questa domenica a Firenze si è giocato un torneo di burraco con uno scopo benefico. Centinaia di appassionati si sono riuniti per sfidarsi a carte, ma l’obiettivo principale era aiutare chi ha bisogno. L’evento ha coinvolto persone di tutte le età, trasformando un semplice gioco in un momento di solidarietà.

Firenze, 12 febbraio 2026 - Il burraco non è più soltanto un passatempo da tavolo ma, ormai sono in molti a poterlo confermare, un vero fenomeno sociale capace di mobilitare centinaia di persone a favore di lodevoli intenti sociali. Esempio concreto ne è l'appuntamento di domenica prossima, quando l'Harry's Bar di Firenze accoglierà numerosi giocatori al torneo di burraco benefico organizzato a favore del Lions Club Cosimo de' Medici — fondato nel 2006 — che unirà competizione e solidarietà con l'obiettivo di sostenere l'ISPRO e la sua intensa opera di prevenzione dei tumori in Toscana. L'ente è punto di riferimento regionale per prevenzione, diagnosi precoce e cura dei tumori, offrendo screening gratuiti per mammella, cervice e colon, attività di laboratorio, programmi di prevenzione legati agli stili di vita e percorsi di riabilitazione oncologica.

