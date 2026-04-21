Un'indagine a Napoli ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 120 persone coinvolte in un caso legato a denaro e sesso in cambio di carte d'identità. Le investigazioni hanno riguardato un appartamento di dimensioni ridotte, dove si sono riscontrate presenze fino a venti cittadini residenti nello stesso locale, che si trovava quasi sempre in un piano inferiore.

Nello stesso appartamento di pochi metri quadrati - quasi sempre un basso - risultavano residenti fino a venti cittadini. Troppi per passare inosservati. Ma anche in altri indirizzi civici - magari meno affollati - la situazione era comunque al limite dell’entropia e del buon senso: cinque o sei residenti, in spazi riconducibili a una quarantina di metri quadrati. Se ne sono accorti gli uomini della polizia municipale e dei carabinieri, che hanno dato vita a una inchiesta monstre, almeno per quanto riguarda i numeri e la portata delle accuse. Le accuse Già, perché parliamo di un’indagine che ipotizza l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al falso, alla corruzione e al favoreggiamento della immigrazione.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Soldi e sesso per la carta d’identità agli immigrati: «Centoventi indagati». L'inchiesta a Napoli

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